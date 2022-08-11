Последнее обновление: 11.08.2022 21:04

США поддержали инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Соединенные Штаты поддержали призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них, и вернуть Украине полный контроль. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции», – говорится в заявлении Госдепартамента США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции после обстрела Россией крупнейшей в Европе атомной станции в минувшие выходные.

Как сообщалось, 5 августа российские войска с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

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