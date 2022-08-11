Россия вывезла на торговом судне через Босфор оружие из Сирии для войны в Украине

Торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию в конце прошлого месяца, вероятно, с грузом оружия на борту, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители европейской разведки, отследившие судно "Sparta- II", считают, что оно перевозило военные машины для поддержки войны президента Владимира Путина в Украине.

Чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что правительство США считает, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов в Черное море, что повторяет отчеты европейской разведки.

"Sparta II" почти наверняка доставила военные машины из сирийского порта Тартус. Судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, затем при пересечении пролива Босфор, а позже в Новороссийске было идентифицировано не менее 11 транспортных средств после разгрузки судна.

Данные морского слежения показывают, что судно, принадлежащее компании, в отношении которой США ввели санкции в мае и которая контролируется Министерством обороны России, совершило рейс в указанные даты без помех со стороны члена НАТО Турции.