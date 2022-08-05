Последнее обновление: 05.08.2022 22:33

Болгария остановила выдачу виз для туристов и владельцев недвижимости из РФ

Консульская служба Болгарии на неопределенный срок остановила приём документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в "чрезвычайной ситуации".

Решение последовало после того, как власти РФ 5 августа объявили персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в начале июля.



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