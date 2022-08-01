Украина требует от РФ вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР

Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, эта история давняя, поскольку после распада СССР Россия предложила всем бывшим союзным республикам "забыть" о внешних долгах, то есть она возьмет их на себя, но также заберет все имущество, принадлежавшее СССР по всему миру.

Пристайко отметил, что единственная республика, которая так и не ратифицировала и не дала согласие на это соглашение, была Украина.

"Наш аргумент был, что мы в принципе не против, если это справедливая договоренность", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина попросила предоставить информацию о долге Советского Союза и активах по миру, чтобы убедиться в справедливости сделки, передает УНИАН.

"Поскольку мы точно имели более трети всего, что заработал Советский Союз, мы требовали отчетности. Этой отчетности нам не поступило. А все, включая зарубежные и дипломатические учреждения, замки, дома, другие активы осталось в России. И сейчас мы требуем от России - вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за рубежом", - сказал Пристайко.

В частности, это касается и имущества, которое находится в Великобритании и было незаконно, по мнению украинской стороны, зарегистрировано на Российскую Федерацию.

По словам дипломата, сейчас украинская сторона нашла всю информацию об этих зарубежных активах бывшего СССР.

"Сейчас есть компании, которые помогают нам разобраться с юридическими сложностями. В конце концов, если мы выйдем на то, что этот иск имеет судебную перспективу, этот иск будет подан от государства Украина", - сказал Пристайко.