Госдеп США обещает $10 млн. за информацию о "фабриках" Пригожина

Госдеп США объявил о вознаграждении в сумме 10 миллионов долларов за любую полезную информацию об иностранном вмешательстве в президентские выборы "фабрик троллей" Пригожина.

Об этом говорится в сообщении на сайте департамента, передает УНИАН.

Госдеп уточняет, что ищет информацию, которая позволит идентифицировать или узнать местонахождение любого иностранного лица, включая иностранное лицо, сознательно участвовавшее или участвующее во вмешательстве в выборы в США, а также информацию, ведущую к предотвращению разрешению действия иностранного вмешательства в выборы.

Говорится, в частности, об ООО "Агентство интернет-исследований" ("IRA") Евгения Пригожина и связанных с ним российских организациях и аффилированных лицах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США.

IRA — российская организация, занимающаяся политическим вмешательством и вмешательством в выборы. Еще в 2014 году IRA начала операции по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы в США в 2016 году, со стратегической целью посеять раздор. IRA работала через несколько российских компаний, в том числе ООО "Интернет Исследования", ООО "МедиаСинтез", ООО "ГлавСеть", ООО "МиксИнфо", ООО "Азимут" и ООО "НовИнфо".

Пригожин финансировал IRA через подконтрольные ему компании ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг" (совместно "Конкорд"). Concord отправляла средства, рекомендовала персонал и контролировала деятельность IRA, отчитываясь и взаимодействуя с руководством IRA.

"Мы призываем всех, у кого есть информация об ИРА, Евгении Пригожине и связанных с ними российских организациях и/или физических лицах, связанных с вмешательством в выборы в США, связаться с офисом Rewards for Justice через канал сообщений на основе Tor по адресу", - говорится в сообщении Госдепа.