Последнее обновление: 28.07.2022 16:39

Молдова продлила на 60 дней чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Категории: Молдова ЧП

Парламент Молдовы в четверг большинством голосов поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение в связи с войной в Украине, кризисом в энергетической сфере и необходимостью дальнейшего решения проблемы беженцев.

За продолжение чрезвычайного положения проголосовали 52 депутата правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Отсчет 60 дней, на которые депутаты продлили режим чрезвычайного положения, начнется 8 августа, передает NewsMaker.

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица объяснила необходимость продолжить ЧП войной в Украине и ее последствиями: "Логистические связи нарушены. Во многих странах сохраняется риск голода. Цены на энергоресурсы растут, а экономическая ситуация в мире очень тяжелая... Блокирование украинских портов затрагивает наш импорт и экспорт".

Режим чрезвычайного положения в Молдове действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.



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