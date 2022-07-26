Казахстан увеличил вдвое поставки угля в ЕС после начала войны в Украине

Казахстан за 5 месяцев 2022 года поставил в Евросоюз больше угля, чем за весь прошлый год.

Соответствующие данные опубликованы европейской статистической службой Евростат.

В начале года ежемесячные поставки составляли 140–200 тыс. т, с марта (после начала войны в Украине)— 300–400 тыс. т. При этом годом ранее в апреле и мае Казахстан отправлял в ЕС только 60–70 тыс. т.

В основном Казахстан поставляет уголь в европейские страны морским путем с перевалкой в портах России или стран Прибалтики (782 тыс. т в этом и 240 тыс. т в прошлом году), по железной дороге (соответственно 635 тыс. и 540 тыс. т) и по автомобильным дорогам (90 тыс. и 8,2 тыс. т).

Всего в прошлом году Казахстан экспортировал 29,2 млн т угля, главными направлениями стали Россия (19 млн т), Швейцария (4,8 млн т) и Беларусь (1,9 млн т), следует из данных Бюро национальной статистики.