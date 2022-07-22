Последнее обновление: 22.07.2022 10:05

Молдавия не пропустила российских военных из Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг подтвердило, что не разрешило въезд на территорию страны российским военным так называемой оперативной группы (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

В комментарии ведомства говорится, что на территорию Молдовы не были "допущены офицеры так называемой оперативной группировки российских войск – незаконного формирования на территории нашей страны, которая нарушает статус нейтралитета".

"В этом контексте министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны", – сказано в комментарии.

Накануне российский МИД выразил обеспокоенность случаями задержания российских офицеров, "направлявшихся в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента".

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование