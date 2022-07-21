Wartsila ушла из России

Финский производитель судового энергетического оборудования Wartsila завершил процесс ухода из России.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Интерфакс.

"Все корректировки и закрытие операций Wartsila были выполнены в соответствии с местными правилами. На протяжении всех различных процессов приоритетом Wartsila было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весной компания подписала соглашения о продаже российского бизнеса - Wartsila Vostok LLC (ООО "Вяртсиля Восток") и Transas Navigator (ООО "Транзас Навигатор") - местному менеджменту.

Transas Navigator будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать российских клиентов. Сама Wartsila прекратит предоставлять этой компании услуги и поставлять запчасти.

Wartsila Vostok LLC, занимающаяся техническим обслуживанием судового оборудования, продолжит работать как юрлицо V-Vostok LLC. Wartsila также перестала предоставлять компании услуги по техническому обслуживанию в России.

В рамках выхода из РФ Wartsila закрыла свой офис в Санкт-Петербурге. Компания планирует провести сокращение сотрудников в соответствии с местным законодательством. Также Wartsila создала новые научно-исследовательские мощности за пределами России, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение обязательств перед своими клиентами.