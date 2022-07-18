В Украине арестовано имущество российского бизнесмена на 400 млн грн

В Украине арестовано имущество российского бизнесмена, говорится в сообщении Бюро экономической безопасности Украины.

Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и общепита, расположенных в разных городах Украины.

В ходе следствия установлено, что бизнесмен пытался уйти от возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы»., - говорится в сообщении Бюро.