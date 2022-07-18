В Грузии всплыли доказательства фальсификаций последних местных выборов

Эксзамглавы Службы государственной безопасности Грузии Иосиф Гогашвили перед задержанием в Тбилиси успел передать документы, якобы свидетельствующие о фальсификации последних местных выборов в стране осенью 2021 года.

Об этом заявил адвокат Гогашвили Рамаз Чинчаладзе, передает "Новости-Грузия".

"По его словам, у него был конкретный, сводный документ и схемы, что именно и как осуществлялось во время выборов. Он собирался обнародовать это через несколько дней, и говорит, что это произойдет", – заявил Чинчаладзе.

Адвокат добавил, что Гогашвили передал документы "надежным людям", они уже за пределами Грузии и могут быть обнародованы в ближайшее время.

Эксзамглавы Службы госбезопасности Грузии Гогашвили был арестован в субботу - на следующий день после того, как сообщил в соцсетях, располагающий компроматом по муниципальным выборам 2021 года.

Как сообщает "Эхо Кавказа", Гогашвили арестовали в результате полицейской спецоперации - вооруженные спецназовцы ворвались в него в дом, уложили на пол, а затем увезли в неизвестном направлении.

Аресту Гогашвили предшествовал скандал: в четверг на проправительственном телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари". Из аудиозаписи, сделанной в ноябре 2021 года, становится ясно, что ведущий программы Post Factum Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб.

При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Иосиф Гогашвили.

Напомним, по результатам второго тура местных выборов в Грузии 30 октября 2021 года партия власти "Грузинская мечта" одержала победу во всех городах, даже в тех, где по результатам первого тура лидировали оппозиционеры. Оппозиция заявила о фальсификации этих результатов и о украденной победе.