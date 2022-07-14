Путин подписан закон в введении спецмер в экономике в особых ситуациях

Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, сообщает Прайм.

Согласно новому закону юрлица не вправе отказываться от заключения ряда контрактов, заключаемых в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.

Такая мера принята прежде всего в связи с проведением спецоперации на Украине и возникновением краткосрочной повышенной потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами.