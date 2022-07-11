Google Workspace стал бесплатным для украинского бизнеса

Google Workspace останется бесплатным для украинского бизнеса до завершения войны. Об этом сообщил вице-премьер-министр – глава Минцифры Михаил Федоров.

"Украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace. Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, мы договорились об особых условиях для нашего малого и среднего бизнеса. До конца полномасштабной войны эти сервисы будут бесплатными", – написал Федоров в Telegram, которого цитирует УНН.

Он поблагодарил Google за регулярную помощь и поддержку Украины.

Ранее компания уже предоставила бесплатное использование Google Workspace для украинских педагогов, 43 000 ноутбуков для школ и 15 млн долларов в помощь Украине, отметил чиновник.