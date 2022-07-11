Украине дали «зеленый свет» на присоединение к Банку развития Совета Европы

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) дал Украине "зеленый" свет на присоединение и выделил средства в поддержку украинских беженцев в Европе.

«Банк развития Совета Европы принял решение о специальных условиях скорейшего приобретения Украиной членства в этом финансовом учреждении. БРСЕ также выделил средства в поддержку украинских беженцев в Германии и Литве», — говорится в сообщении Министерство развития громад и территорий Украины, которое цитирует Укринформ.

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова, членство в БРСЕ откроет стране дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в том числе больниц, школ и детских садов.

Отмечается, что административный совет Банка одобрил пять новых ссуд на 465 млн евро, большая часть которых будет направлена на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРСЕ. Среди прочего речь идет о размещении украинских беженцев в принимающих громадах, оказании экстренной помощи, гуманитарных мерах и т. д.