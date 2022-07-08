Toyota отзывает в России 3,7 тыс. автомобилей из-за проблем с электроникой

Российское подразделение японского концерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в РФ 3,684 тыс. автомобилей из-за проблем в блоке управления системой курсовой устойчивости (VSC).

Как сообщил Росстандарт, отзыву подлежат машины моделей LC 300, LX 500D и LX 600, реализованные с июля 2021 г. по настоящее время.

Автомобили, подпадающие под действие отзывной кампании, оснащены системой VSC, которая контролируются с помощью электронного блока управления системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике.

"Существует вероятность того, что из-за особенностей программного обеспечения электронного блока управления системы противоскольжения при определенных действиях, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания", - пояснил Росстандарт причину отзыва.

На всех автомобилях бесплатно перепрограммируют блок управления тормозной системой.

Уполномоченные представители ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.