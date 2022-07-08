КГБ Беларуси внес в список «террористов» хирурга Любецкого

КГБ Беларуси продолжает расширять список «террористов», включив в него еще пятерых граждан страны.

В частности КГБ и власти страны считают террористами известного хирурга Андрея Любецкого, осужденный на пять лет колонии; 50-летнего сотрудника БелЖД Сергея Коновалова; 31-летнего Владимира Огиевича (3 года колонии за комментарии по делу Зельцера); 43-летнего Сергея Глебко (пожег бревна на ж/д путях в ночь на 2 марта в Столбцах); 37-летнего Вадима Смирнова (комментарий о российских военных и России).