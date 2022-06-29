Трех граждан Беларуси могут приговорить к смертной казни за поджог релейного шкафа на ж/д

Следственный комитет РБ отчитался о завершении следствия в отношении трех мужчин, которые сожгли релейный шкаф на железной дороге с целью замедления переброски российской военной техники к границе Украины, за что их могут приговорить к смертной казни.

«…завершено расследование уголовного дела в отношении предателей Родины», - говорится в сообщении ведомства.

«….29-летний житель Светлогорска в феврале текущего года инициативно вступил в экстремистские формирования «BYPOL»/«мобилизационный план «Перамога», от руководителей которых получил задание по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области. Администраторы преступного сообщества выслали мужчине подробные инструкции по изготовлению орудий и способам совершения преступлений, рекомендации по мерам конспирации», - излагает свою версию СК РБ.

«Мужчина не растерялся и предложил вступить в преступное сообщество своим друзьям. На сомнительное предложение согласились двое мужчин (33 и 51 год). Чтобы мотивировать их к совершению преступления, представители экстремистских формирований оплатили им все расходы на приготовление, а также перевели на электронный кошелек деньги «за проделанную работу». Всего обвиняемым заплатили чуть больше 1000 рублей», - также сказано в сообщении.

СК отмечает, что «группа террористов» ночью с 28 февраля на 1 марта подожгла релейный шкаф с оборудованием, «катастрофы и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, однако ущерб, причиненный преступными действиями фигурантов, составил порядка 55 тысяч рублей».

«Следствием установлено, что преступные действия фигурантов, в том числе, по оказанию помощи иностранной организации в причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь - и есть предательство Родины - измена государству», - подчеркивается в сообщении.

По результатам расследования мужчинам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч. 3 ст. 361-1 (участие в экстремистском формировании);

ч. 3 ст. 289 (акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений);

ч.ч. 2,4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей);

ч. 1 ст. 356 (измена государству).

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 57 тысяч рублей.

«За совершение указанных действий мужчинам может грозить максимальное наказание вплоть до смертной казни», - говорится в сообщении.