Последнее обновление: 23.06.2022 16:48

Три преподавателя БГУ задержаны за последние два дня

Не менее трех преподавателей БГУ задержали белорусские силовики за последние два дня в Минске за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы и протесты.

Как сообщают правозащитники, доцент кафедры уголовного права БГУ Дмитрий Мороз был задержан за подписку на "экстремистские" телеграм-каналы.

Преподаватель кафедры бизнес-администрирования БГУ, кандидат экономических наук, доцент Юрий Королев на «покаянном» видео был вынужден сказать, что участвовал в акции протеста в августе 2020 года.

Старший преподаватель Института бизнеса БГУ Максим Мороз был задержан в рамках расследования дела об экстремизме.

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