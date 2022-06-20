Генпрокуратура РБ возбудила дело на директора Гродненского детского хосписа

Прокуратура Гродненской области возбудила в отношении директора Гродненского детского хосписа в связи с продолжение деятельности общественного объединения после решения о его ликвидации.

Решением Гродненского областного суда от 20 августа 2021 года общественное благотворительное объединение «Гродненский детский хоспис» ликвидировано.

«В ходе проверки прокуроры изучили интернет-ресурсы паллиативного центра, исследовали движение денежных средств по его расчетному счету. Оказалось, что право на распоряжение и управление счетами ОБО было оформлено исключительно на директора организации. При этом, как показал анализ, с сентября 2021 года по апрель 2022 года по счету проведено порядка 50 операций в размере не менее 160 тыс. рублей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«… общественное объединение… функционировало под дистанционным руководством директора, объявленного в розыск в связи с обвинением в хищении имущества ОБО. При этом творчество подопечных хосписа, страдающих тяжелыми заболеваниями, использовалось для моральной поддержки лиц, осужденных за совершение умышленных преступлений», - сказано в сообщении.