Последнее обновление: 07.06.2022 08:35

Власти Беларуси арестовали экс-доцента иняза Дулину в третий раз за три месяца

Белорусские силовики 3 июня в очередной раз задержали бывшего доцента кафедры итальянского языка МГЛУ Наталью Дулину, что стало третьим задержанием за последние три месяца.

Как сообщают правозащитники, Дулину обвинили в «мелком хулиганстве» (ст. 19.1 КоАП): она якобы «размахивала руками и нецензурно ругалась». При этом, сдья отклонил просьбу о просмотре камер видеонаблюдения.

Ранее в текущем году, Наталья Дулина была задержана 28 февраля за антивоенный митинг и арестована на 15 суток за «участие в несанкционированном пикете» (ст. 24.23 КоАП). Через месяц, 25 апреля, ее задержали дома и позже приговорили к 15 суткам ареста за «хранение информационных материалов «Радио Свабода» (ст. 19.11 КоАП).

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