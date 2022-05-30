Последнее обновление: 30.05.2022 20:42

Беларус Малейчук приговорен к 22 годам лишения свободы за покушение на акт терроризма

Минский областной суд приговорил 37-летнего уроженца Пинска Вячеслава Малейчука к 22 годам колонии строгого режима за попытку «организации терактов в Борисове и Минске 25 марта 2021 года».

«Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Минска в: покушении на акт терроризма, приготовлении к его совершению повторно, сопряженном с убийством человека, незаконном обороте боеприпасов, взрывчатых веществ, предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Как сообщалось, в 2021 году на День воли МВД РБ заявило, что предотвратило теракты в Чижовке и Печах. На видео был показан Малейчук, который сказал, что получил заказ от кого-то из ByPol.

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