Внутренние войска Беларуси будут с оружием охранять общественный порядок

В Беларуси опубликован законопроект, который вносит поправки в законы по вопросам деятельности внутренних войск МВД.

ВВ теперь могут привлекаться к охране общественного порядка, госграницы и территориальной обороне.

"При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние войска могут привлекаться к выполнению других задач в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства", - говорится в законе.

Военнослужащим внутренних войск предоставляется право на ношение и применение оружия и боевой техники, изучение обстановки в районах выполнения задач, в том числе с использованием технических средств.

Запрещено распространение информации о дислокации и передвижениях внутренних войск.

"В целях обеспечения безопасности военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их близких не допускается распространение в публичном выступлении, средствах массовой информации сведений о местах дислокации или о передислокации соединений или воинских частей внутренних войск, об их участии в операциях по обеспечению общественной безопасности", - говорится в документе.