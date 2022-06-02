В Беларуси только за май по «протестным» делам осуждено не менее 96 человек

Белорусские правозащитники сообщают, что в мае по политическим мотивам были осуждены не менее 96 человек, в апреле – не менее 89 человек.

Около трети осужденных в мае были приговорены по диффамационным статьям, на исключении которых из Уголовного кодекса долгое время настаивает правозащитное сообщество.

Примерно 60% граждан были осуждены по статьям о подготовке групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или активном участии в них, и массовых беспорядках.

Суммарно в мае суды вынесли 117 лет и 1 месяц лишения свободы в отношении 41 человека; 32 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») в отношении 12 человек; 99 лет и 10 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия») в отношении 38 человек; 9 месяцев ареста для 3 человек.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания для 6 человек наряду с лишением и ограничением свободы были назначены штрафы в размере 860 базовых величин или 27520 рублей. В отношении двух человек за диффамационные преступления были приняты принудительные меры безопасности и лечения в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.

По «протестным» уголовным делам в мае суды применяли наказание, связанное с лишением свободы, в 42,7% случаев. Ограничение свободы с направлением на «химию» суды использовали в качестве наказания в 12,5% случаев. Ограничение свободы в виде «домашней химии» применялось в 39,6% случаях осуждения граждан.