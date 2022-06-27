Последнее обновление: 27.06.2022 11:25

Пенсионерку из Брестской области приговорили к 3,5 годам за клевету на Лукашенко

Суд Пружанского района приговорил 65-летнюю жительницу Пружанского района к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (3200 рублей).

Ее признали виновной в клевете на Лукашенко, а также в дискредитации Беларуси.

«…23 ноября 2021 года умышленно разместила в открытых и доступных неограниченному числу пользователей социальных сетях Facebook и Instagram заведомо ложные сведения о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующие страну, что было направлено на причинение существенного вреда государственным интересам», - сказано в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Она же 3 октября 2021 года с целью распространения заведомо ложных и порочащих главу государства сведений и измышлений разместила в открытом доступе на одном из YouTube-каналов видео с клеветническими высказываниями в его адрес», - также сказано в сообщении.

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