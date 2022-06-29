Житель Барановичей приговорен к 12 годам колонии за коктейль Молотова

Барановический суд приговорил жителя города Н. к лишению свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, признав его виновным в совершении акта терроризма.

«Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый 26 сентября 2020 года изготовил в гараже три «коктейля Молотова». Затем перенес их к автомобильной стоянке возле войсковой части 7404, где поджег и бросил на территорию стоянки. Один из брошенных предметов ударился о ветровое стекло находившихся там автомобилей военнослужащих», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.