Латвия приобретет противотанковые ракетные системы и другое вооружение на €81 млн

Министерство обороны Латвии и немецкая компания EuroSpike подписали договор о закупке противотанковых ракетных комплексов Spike, боеприпасов и другого оборудования на €81 млн.

"Противотанковые ракетные комплексы Spike доказали свою эффективность и полностью соответствуют оперативным требованиям Национальных вооруженных сил. Для укрепления боеспособности регулярных частей Национальных вооруженных сил и Земессардзе мы закупим дополнительные системы, которые пополнят существующие запасы этого вооружения", – сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Планируется, что противотанковые ракетные комплексы Spike будут поставлены в Латвию начиная с 2028 года, пишет LSM+.

Заключенный договор также предусматривает участие местной промышленности в выполнении заказа в размере 30%. В соответствии со Стратегией поддержки оборонной промышленности и инноваций, включение требований безопасности поставок об участии местной промышленности в контрактах на крупные закупки оборонного сектора до 30% является одним из основных инструментов развития латвийской оборонной промышленности.

Противотанковые ракетные комплексы Spike израильского производства являются одним из самых современных вооружений своего профиля в мире. Системы Spike состоят из электрооптических ракетных комплексов четвертого и пятого поколений, которые обеспечивают высокую точность попадания и способны уничтожать различные виды бронетехники, включая боевые танки.

Встроенная в систему Spike функция передачи данных между ракетой и пусковой установкой позволяет операторам оставаться невидимыми и недосягаемыми для противника, сохраняя при этом полный контроль над выпущенными ракетами.

Министерство обороны Латвии в 2018 году также подписало контракт с Eurospike на закупку противоракетных систем Spike, и в рамках этого контракта уже налажено сотрудничество между коммерческим предприятием и предприятиями местной промышленности.