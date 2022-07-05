UniCredit может продать свою "дочку" в РФ через структуру, которая позволит группе выкупить ее обратно

Итальянская UniCredit может продать свой российский банк через структуру, которая позволит группе выкупить "дочку" обратно в случае стабилизации геополитической ситуации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, UniCredit рассматривает несколько возможных договоренностей о сделке, в том числе ту, которая даст группе возможность выкупить долю в зависимости от рыночных и политических условий.

По словам источников, в расчет включается тот факт, что дочерний банк работает хорошо, получая переводы и бизнес-потоки, поскольку другие крупные кредиторы, включая Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR) и Альфа-банк, столкнулись с международными санкциями.

Группа рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране, заявлял в марте глава UniCredit Андреа Орчел.

UniCredit уже отразила расходы на резервы в размере 1,3 млрд евро под риски бизнеса в России, и Орчел ищет вариант сделки, который ограничит дальнейшие потери UniCredit независимо от исхода конфликта на Украине. Более медленный подход Орчела контрастирует с аналогичным подходом французской группы Societe Generale, которая потеряла около 3 млрд евро, согласившись продать свой бизнес в России в мае этого года, указывает Bloomberg.

"Списание и дарение не согласуются с санкциями и, по нашему мнению, неправильны с моральной точки зрения", - заявил Орчел в прошлом месяце.

По словам собеседников агентства, дочерним банком UniCredit в России, который обслуживает около 1,5 тыс. корпоративных клиентов и насчитывает 4 тыс. сотрудников, интересуются не подпадающие под санкции российские финансовые учреждения и компании, заинтересованные в получении банковской лицензии в РФ. Интерес также проявили потенциальные претенденты из Китая, Турции и Индии, желающие заместить деятельность западных компаний в России, пишет агентство.