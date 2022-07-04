Узбекистан сообщил о 18 погибших в ходе протестов в Нукусе

Во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, еще 243 человека получили травмы, из них 94 находятся в больницах.

Среди пострадавших — 38 сотрудников правоохранительных органов, сообщила Нацгвардия Узбекистана. В ходе протестов задержаны 516 человек.

Массовые протесты в Нукусу, столице автономной республики Каракалпакстана, которая входит в Узбекистан, начались 1 июля после того, как власти Узбекистана внесли в проект поправок в Конституцию положения, которые исключали бы пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава страны после референдума.

В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось о попытках «внешних сил из-за рубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий», передает РБК.

С 3 июля в Каракалпакстане на месяц ввели режим ЧП. Протесты стихли после того, как президент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.

Каракалпакстан — бывшая Кара-Калпакская область, которая с 1930 по 1936 год входила в состав РСФСР. Она была преобразована в Каракалпакскую АССР и позже включена в состав Узбекской ССР.

В декабре 1990 года парламент Каракалпакстана принял декларацию о государственном суверенитете. В 1993 году парламентарии подписали договор о вхождении в состав Узбекистана на 20 лет с правом выхода по итогам референдума.