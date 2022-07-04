Последнее обновление: 04.07.2022 09:04

Австралия предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин "Bushmaster"

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о предоставлении Украине дополнительно военно-технической помощи на 100 млн долларов.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским/

"Сегодня мы объявляем дополнительные 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. В общей сложности мы уже предоставили 390 млн долларов", - сказал Албаниз.

"Мы также дополнительно поставим 14 БТР и 20 "Bushmaster"… Таким образом, общее количество "Bushmaster" составит 60 штук", – сообщил премьер.

По его словам, Австралия также поставит вспомогательное военное оборудование, беспилотники.

"Мы также будем оказывать дополнительную помощь пограничным войскам Украины", – сказал он.

Австралия уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.

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