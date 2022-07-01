Чехия вынесла Украину в приоритеты своего председательства в Совете ЕС

Чехия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза и будет возглавлять его до 31 декабря.
Лозунг председательства - "Европа как задача: переосмыслить, восстановить, вернуть силы", а ключевыми задачами называют укрепление общей свободы, ответственность, безопасность и процветание.
Приоритетными направлениями Чехия определила:
- вопросы, связанные с приемом украинцев, спасающихся от войны, и послевоенным восстановлением Украины;
- энергетическую безопасность
- усиление обороноспособности европейских стран и безопасности в киберпространстве
- усиление стратегической устойчивости экономики стран ЕС
- усиление устойчивости демократических институтов
"Сейчас перед Европой возникло много проблем и вызовов, но если мы будем действовать объединенно и решительно - мы выйдем из этих кризисов более сильными и более устойчивыми", - отметил премьер Чехии Петр Фиала, передает «Европейская правда».
Перед Чехией в Совете ЕС председательствовала Франция.