Последнее обновление: 30.06.2022 10:18

Лукашенко намекнул Лаврову, что не хочет вхождения Беларуси в состав РФ

Лукашенко сегодня во время встречи с министром иностранных дел России намекнул, что не хочет вхождения Беларуси в состав РФ.

«Я когда-то сказал. Думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся», – сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.



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