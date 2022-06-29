Последнее обновление: 29.06.2022 19:14

Украина вернула 95 защитников "Азовстали"

В рамках масштабного обмена пленными Украина вернула 144 военных, среди них 95 защитников "Азовстали".

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов", – говорится в сообщении.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

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