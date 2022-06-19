Последнее обновление: 19.06.2022 11:06

Казахстан призвал запретить ядерное оружие из-за войны в Украине

Мир сейчас находится в кризисе, высок риск использования ядерного вооружения, а происходящее в Украине и взаимные угрозы побуждают к запрету и ликвидации ядерных боеголовок, заявил глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди.

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — написал министр, передает РБК.

Казахстан призывает все страны мира разработать поэтапный план по полной ликвидации ядерного вооружения в течение почти 20 лет — к 2045 году, к столетнему юбилею ООН, рассказал Тлеуберди. Он указал, что эти соглашения можно было бы отразить в итоговых документах первой конференции Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Министр добавил, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш указывал, что по всему миру рассредоточено порядка 13,4 тыс. ядерных боеголовок, а угроза их применения стала «реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».



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