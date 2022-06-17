Грузия не отвечает требованиям для государства-кандидата – решение Еврокомиссии

Состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям и должны произойти изменения для получения этого статуса.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Рекомендуем предоставить европейскую перспективу и (в будущем) определить, насколько Грузия отвечает требованиям для предоставления статуса кандидата", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Решение Комиссии по этому поводу утверждает, что в Грузии есть "фундамент для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств", однако, в отличие от Украины и Молдовы, этот фундамент не был развит достаточным образом, а "последние события подорвали прогресс страны".

Еврокомиссия определила 12 блоков критериев, по которым Грузия должна продемонстрировать прогресс, чтобы получить статус кандидата.

Среди них – снятие вопроса политической поляризации, выполнение политического "соглашения Мишеля", изменение избирательного законодательства, создание недостающего плюрализма СМИ.

В пятницу Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.