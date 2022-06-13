Россия запугивает Балтику учебными пусками ракет "Калибр"

Российские военные сообщили об электронных пусках крылатых ракет "Калибр" в ходе учений на Балтике по условным целям - кораблям и отдаленным наземным объектам "противника".

"В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ, передает Интерфакс.

"В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении. Электронные (условные) пуски "Калибров" проведены в рамках в рамках оперативного учения Балтфлота РФ, сообщили военные.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).