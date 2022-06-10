Финляндия изменит законодательство, чтобы отгородиться от России

Правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией.

Об этом финское правительство заявило в четверг, сообщает Reuters.

Правительственные поправки к закону включают предложение разрешить сосредоточить прием заявок на предоставление убежища только на определенных пунктах въезда.

Согласно существующим правилам ЕС, мигранты имеют право просить убежища в любом пункте въезда в страну-член ЕС.

Поправки также позволят строить барьеры, такие как изгороди, а также новые пути для облегчения патрулирования границы с финской стороны.

"Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии", - заявила министр внутренних дел Криста Микконен.

Финляндия имеет давнюю историю войн с Россией, хотя в настоящее время покрытая лесом пограничная зона между двумя странами обозначена только знаками и пластиковыми полосами на большей части ее 1300-километровой протяженности.