ЕС согласовывает адекватную минимальную зарплату во всем союзе

Европарламент (ЕП) сообщил о соглашении с Советом ЕС по европейскому законодательству, которое направлено на то, чтобы минимальная заработная плата во всех странах ЕС гарантировала достойный уровень жизни работникам.

"Представители парламента и совета согласовали правила ЕС, устанавливающие адекватную минимальную заработную плату в соответствии с национальным законодательством и/или коллективными договорами. Новое законодательство будет применяться ко всем работникам в ЕС, у которых есть трудовой договор или находящихся в трудовых отношениях", - говорится в коммюнике ЕП, опубликованном во вторник, передает Интерфакс.

Согласно этому соглашению, государства-члены должны будут оценить, является ли их установленная минимальная заработная плата, то есть самая низкая заработная плата, разрешенная законом, адекватной для обеспечения достойного уровня жизни с учетом социально-экономических условий, покупательной способности, уровня производительности и долгосрочного развития той или иной страны.

"Для оценки адекватности страны ЕС могут установить корзину продуктов и услуг в реальных ценах", - сообщают в ЕП. Минимальная зарплата может также устанавливаться, исходя из среднего уровня оплаты труда.

Соглашение предусматривает возможность, чтобы власти принимали "необходимые меры для защиты работников и представителей профсоюзов".

"Посредством этого европейского закона мы сокращаем неравенство в оплате труда и добиваемся повышения заработной платы для самых низкооплачиваемых работников в Европе. У них должна быть возможность купить новую одежду, вступить в спортивную команду или отправиться на заслуженный отдых. Одним словом, у них должен быть достойный уровень жизни", - заявила содокладчик ЕП по данному вопросу Агнес Йонгериус.

Это предварительное политическое соглашение теперь должно быть сначала одобрено Комитетом по занятости и социальным вопросам ЕП, а затем проведено голосование пленарной сессии. Соглашение также должен одобрить Совет ЕС.