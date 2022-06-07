Зеленский: С «Азовстали» вышли более 2,5 тыс. военных

Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии с территории завода «Азовсталь» (Фото: Александр Гармаев / ТАСС)

В плену у России находятся более 2,5 тыс. украинских военных, вышедших с территории завода «Азовсталь», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, вопросом обмена пленных занимается Главное управление разведки (ГУР), первой задачей которого было вывести украинских военных с комбината живыми, и ГУР ее выполнило.

«На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой. <...> Я им лично доверяю. Мы ждем от них результата. Но мы не можем каждый день их спрашивать: «Ну что там?» — сказал Зеленский.

Минобороны России сообщало, что сдались 2439 человек с «Азовстали» в Мариуполе.