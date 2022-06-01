Грузия в начале года получила новую партию Javelin из США

В первом квартале 2022 года Грузия получила из США новую партию противотанковых систем Javelin, говорится в докладе грузинского правительства парламенту.

«В 2022 году Минобороны Грузии осуществило закупку с софинансированием дополнительной партии Javelin. В настоящее время с помощью США осуществляется модернизация тактической техники, включая развертывание бригад, развитие систем разведки и связи, модернизацию артиллерийских систем и развертывание современных систем управления огнем", - говорится в сообщении правительства, передает "Грузия Online".

Грузия впервые получила американские ракетные комплексы Javelin в январе 2018 года.

В январе 2022 года правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии Javelin на сумму $30 млн.