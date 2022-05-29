Последнее обновление: 29.05.2022 11:06

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

Закон исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Ранее в распространенной в Госдуме пояснительной записке к закону отмечалось, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

Вместе с тем в настоящее время предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

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