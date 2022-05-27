Последнее обновление: 27.05.2022 10:11

Китай и Россия проголосовали в ООН против усиления санкций против КНДР из-за пусков ракет

Совбез ООН в четверг не принял предложенный США проект резолюции, нацеленный на ужесточение санкций в отношении Северной Кореи из-за пусков баллистических ракет.

Против резолюции проголосовали Китай и Россия, которые обладают в СБ ООН правом вето. Остальные страны проголосовали "за".

Для одобрения резолюции необходимо девять голосов из 15, включая единогласие всех постоянных членов - Франции, США, России, Китая и Великобритании, передает Интерфакс.

«К сожалению, COVID-19 проник в КНДР несколько недель назад, эпидемиологическая ситуация там крайне сложная. Мы считаем, что это совершенно безответственно предлагать новые санкции тогда, когда Северная Корея столкнулась с вызовом, который должен, наоборот, был бы позволить нам рассмотреть возможность оказание помощи стране для его преодоления… Введение новых санкций против КНДР - это тупиковый путь», - прикрылся ковидом постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по КНДР.



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