Кремль встревожен преследованием Додона в Молдавии

В Кремле встревожены применением "практики преследования" в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили об обыске в доме бывшего президента и задержании Додона.

"Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых. Мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений с РФ, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены", - сказал Песков, которого цитирует Интерфакс.

18 мая стало известно, что Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в отношении Додона по подозрению в коррупции. Основанием послужили видеозаписи состоявшейся в июне 2019 года встречи Додона с Владимиром Плахотнюком, в то время - лидером Демократической партии. На видеофрагменте, снятом в офисе Демпартии, видно, что Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который они называют "кульком". Из разговора очевидно, что в "кульке" находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, руководимой тогда Додоном.