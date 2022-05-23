Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в измене родине

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии обыскали дом бывшего президента Игоря Додона, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

Это связано с делом о взятке, которую Додон, по версии прокуроров, получил от бывшего главы Демократической партии бизнесмена Владимира Плахотнюка. Экс-главу государства подозревают по трем статьям УК — 337 (измена родине), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение), передает РБК.

По словам Керпек, обыски проходят и в других местах, в том числе «на объектах недвижимости, принадлежащих посредникам».

18 мая в Молдавии завели на Додона уголовное дело из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают подозреваемому пакет. По словам Реницэ, встреча состоялась в 2019 году, когда Додон еще занимал пост президента, а в пакете была крупная сумма. Они с Плахотнюком на видео обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. По данным TV-8, президент при этом говорил, что «постоянно пишет записки Путину».

В 2020 году прокуратура отказалась завести дело на Додона, не выявив «элементов преступления»: содержимое пакета установить не удалось. Однако в этом мае Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда о невозбуждении дела и соответствующее распоряжение Антикоррупционного комитета.

Додон отрицал получение этих денег и объяснял это преследование попыткой добиться его «бегства из страны» и отвлечь внимание от проблем Молдавии, «когда все идет не так».

В прошлом декабре экс-президента признали подозреваемым по делу о хищениях в 2008 году $12 млн при помощи схемы с участием Energocom, которая обеспечивает Молдавию электроэнергией, и Минэкономики (в то время его возглавлял Додон).