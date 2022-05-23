Власти России выделили 260 млн. рублей на видеоигру о борьбе с польскими интервентами

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила грант новосибирской студии Cyberia Limited на разработку и издание видеоигры о периоде Смутного времени в России, сообщает «Коммерсантъ».

Компьютерная игра выйдет в жанре Action-RPG, рассказали изданию в АНО ИРИ, в качестве основы для сюжета взяли исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который был впервые опубликован в 1829 году.

Стороны не раскрывают сумму гранта, однако источники газеты сообщили, что он составляет 260 млн руб., релиз проекта, по их словам, запланирован на 2024 год. ИРИ обычно берет на себя от половины до 70% необходимых инвестиций в проектах, общая стоимость разработки и выпуска видеоигры может составлять 370–520 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

В Cyberia Limited сообщили лишь, что выделенных денег «достаточно для разработки AA-игры» (в игровой среде так называют продукты среднего сегмента).

«Институт развития интернета» создан в 2014 году при поддержке администрации президента (АП). Гореславский в 2017–2020 годах занимал должность заместителя главы управления АП по общественным проектам, где курировал интернет-инициативы и взаимодействие с гражданами в цифровой среде, напоминает РБК.

АНО ИРИ выступает в качестве оператора конкурса по поддержке производства контента, который направлен на «укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», говорится на сайте организации.