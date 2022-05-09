Лидеры G7 заявили о поддержке Украины и поэтапном отказе от нефти и газа из РФ

Лидеры стран "Большой семерки" заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и осудили вторжение РФ, обязались усилить давление на Россию, в частности - отказавшись от российских нефти и газа.

Об этом говорится в обнародованном заявлении лидеров стран G7 по итогам виртуальной встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая прошла в воскресенье 8 мая, передает УНИАН.

В заявлении отмечается, что спустя 77 лет после Второй мировой войны президент РФ Владимир Путин и его режим решили вторгнуться в Украину.

"Такие действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа... Россия нарушила основанный на правилах международный порядок, в частности устав ООН, задуманный после Второй мировой войны, чтобы избавить последующие поколения от бедствий войны", – говорится в заявлении.

В G7 подчеркнули полную солидарность и поддержку мужественной защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности и ее борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее.

"Президент Зеленский заявил, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских военных сил и техники по всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем, и поблагодарил членов G7 за поддержку. В связи с этим Украина подчеркнула, что рассчитывает на своих международных партнеров, в частности на членов G7, в предоставлении необходимой помощи в сфере обороноспособности, а также с целью обеспечения быстрого и эффективного восстановления экономики Украины и обеспечения ее экономической и энергетической безопасности", - отметили лидеры "Большой семерки".

Лидеры стран G7 пообещали продолжать военную и оборонную помощь Вооруженным Силам Украины, поддерживать Украину в защите ее сетей от кибератак и расширять сотрудничество, в том числе по вопросам информационной безопасности. "Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", - говорится в заявлении.

"Сегодня мы, "Большая семерка", заверили президента Зеленского в нашей постоянной готовности взять дополнительные обязательства для помощи Украине в обеспечении ее свободного и демократического будущего, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и сдерживать будущие акты агрессии", - отмечается в заявлении.

Лидеры G7 отмечают, что ни при каких условиях гражданские, и те, кто не принимает активного участия в боевых действиях, не могут быть оправданными мишенями.

"Мы не пожалеем усилий для привлечения президента Путина, создателей и соучастников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом. С этой целью мы продолжим работать вместе с нашими союзниками и партнерами во всем мире. Мы подтверждаем нашу полную поддержку для всех усилий по обеспечению полной ответственности", - отмечается в заявлении.

Страны "Большой семерки" в ближайшие недели обещают усилить краткосрочную финансовую поддержку Украины, что поможет ликвидировать финансовые разрывы и предоставлять базовые услуги населению.

Также западные страны планируют разработать варианты долгосрочной поддержки, направленной на восстановление страны и реконструкцию разрушенных объектов инфраструктуры.

В заявлении напоминается, что с начала войны "большая семерка" вместе с международным сообществом уже "предоставили Украине и пообещали дополнительную поддержку" на сумму, превышающую 24 млрд долларов.

Лидеры G7 приветствуют открытие Международным валютным фондом многостороннего донорского административного счета для Украины и объявление Европейским Союзом о разработке Целевого (трастового) фонда солидарности с Украиной. Также они поддерживают пакет поддержки для Украины от Всемирного банка и пакет стойкости от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Кроме того, они призывают всех партнеров поддержать украинский народ и беженцев из Украины, и помочь Украине отстроить ее будущее.

Отдельно в заявлении отмечается, что страны G7 будут продолжать вводить серьезные и немедленные экономические санкции против России и Путина за эту неоправданную войну.

В частности, они обязуются уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, в том числе путем "постепенного прекращения или запрета импорта российской нефти". Это планируется делать "упорядоченно", чтобы мир имел время для обеспечения альтернативных источников поставок, которые были бы стабильными и сохранили доступные цены для пользователей.

Также планируется усилить изоляцию России во всех секторах ее экономики. "Мы будем принимать меры, чтобы запретить или иным образом не допустить предоставления ключевых услуг, от которых зависит Россия", - говорится в заявлении.

Ужесточаться ограничения будут и против российских банков, которые являются системно критическими для российской финансовой системы и которые связаны с мировой экономикой. "Мы уже серьезно ухудшили способность России финансировать свою захватническую войну, введя санкции в отношении ее Центрального банка и крупнейших финансовых учреждений", - отмечают лидеры "Большой семерки".

Будут вводиться дополнительные санкции против российских финансовых элит и членов их семей, которые поддерживают президента Путина в его военных действиях и "прожигают ресурсы российского народа".

Также будет продолжаться борьба с попытками российского режима распространять свою пропаганду. "Респектабельные частные компании не должны обеспечивать прибыль российскому режиму или его филиалам, которые питают российскую военную машину", - отмечается в заявлении.

Кроме этого, G7 продолжат противодействовать российской стратегии дезинформации, которая сознательно манипулирует мнением общественности в надежде скрыть вину российского режима в этой войне.

В своем заявлении лидеры G7 отметили, что война РФ против Украины приводит к глобальным экономическим проблемам. В частности, речь идет о негативном влиянии на глобальные поставки энергоресурсов, удобрений и продовольствия, а также на функционирование глобальной логистики в целом.

Отдельного внимания заслуживает продовольственная безопасность в мире. "Мы призываем Россию прекратить блокаду и любую другую деятельность, которая еще больше препятствует украинскому производству и экспорту пищевых продуктов, в соответствии с ее международными обязательствами. Невыполнение этого будет расценено как нападение на продовольственную безопасность мира", - говорится в заявлении.

Ведущие страны мира обещают активизировать усилия, чтобы помочь Украине сохранить производство осмотра на следующий сезон сбора урожая и экспортировать аграрную продукцию, в том числе альтернативными маршрутами.

"G7 и Украина едины в это трудное время в своем стремлении обеспечить Украине демократическое, процветающее будущее. Мы остаемся едиными в нашей решимости, чтобы президент Путин не выиграл свою войну против Украины. Мы обязаны памяти всех тех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне, продолжает бороться за нее, за народ Украины, Европы и мировое сообщество", - подытоживается в заявлении.