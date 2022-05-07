Последнее обновление: 07.05.2022 14:36

В Госдуме РФ заявили, что Россия дойдет до границы с Польшей

Россия не остановится, пока не дойдет до границ с Польшей, заявил в интервью La Repubblica вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Думаю, мы закончим, когда дойдем до границы с Польшей. «Операция» будет считаться завершенной, «когда Украина будет полностью денацифицирована и демилитаризована, то есть когда она перестанет представлять военную угрозу для российской федерации и не будет возможности превратить ее в антироссийскую…», - заявил он.

По его словам, «Россия развернула армию мирного времени». «Мы не призывали к всеобщей мобилизации, как в Украине. Итак, давайте двигаться дальше постепенно. Несмотря на помощь Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда сочтем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей», - допустил госдумовец.



<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование