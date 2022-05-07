В Италии задержали мега-яхту "Шахерезада", которую связывают с Путиным

Власти Италии в пятницу приняли решение о заморозке яхты "Шахерезада" из-за неопределенности, кто может быть ее собственником, на фоне сообщений о том, что она принадлежит президенту России Владимиру Путину, сообщает Франс-пресс.

Мега-яхта, стоимость которой оценивается в 700 млн долларов, стала предметом расследования финансовой полиции Италии. Расследование установило наличие "значительных экономических и деловых связей между лицом, официально владеющим "Шахерезадой", и видными представителями российского правительства", а также другими субъектами, находящимися под санкциями после вторжения России в Украину, следует из сообщения министерства финансов Италии, передает BBC.

После этого министр экономики и финансов Даниэле Франко подписал распоряжении об изъятии яхты. Решение принято в соответствии с санкциями ЕС, введенными после вторжения, из-за которых были уже конфискованы и другие дорогие яхты. Итальянская полиция заявила, что делает все возможное, чтобы установить владельца.

Построенная немецкой компанией Luerssen в 2020 году 140-метровая яхта имеет две вертолетные площадки, бассейн и кинотеатр, согласно данным сайта SuperYachtFan.

С сентября прошлого года судно было пришвартовано для проведения ремонтных работ на верфи в городке Марина-ди-Каррара в пригороде Тосканы. В пятницу она собиралась отчалить.

Точный владелец "Шехерезады" не установлен, но официальные лица в США заявили New York Times, что яхта якобы связана с Путиным, не уточняя при этом подробности. Сторонники политика Алексея Навального также связывают ее с российским президентом.

Согласно другим версиям, яхта может принадлежать бизнесмену Эдуарду Худайнатову, который раньше был одним из руководителей "Роснефти". Он не попал под санкции ЕС.