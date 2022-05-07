Байден раскритиковал спецслужбы за утечки в СМИ об обмене разведданными с Украиной

Президент США Джо Байден в пятницу обсудил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином сообщения СМИ об обмене американскими разведданными с Украиной, назвав эти публикации "контрпродуктивными".

По словам одного из собеседников телекомпании, в телефонном разговоре с Бернсом, Хейнс и Остином Байден сказал, что такое раскрытие информации "отвлекают от нашей цели". Другой чиновник сказал, что президент США потребовал, чтобы утечки прекратились. Названные ведомства отказались комментировать информацию о разговоре Байдена с руководителями спецслужб и Пентагона, передает BBC.

В четверг NBC, CNN и газета New York Times сообщили, что разведка США могла помочь Украине потопить российский флагманский корабль "Москва". Днем ранее New York Times писала, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли украинским военным нанести удары, в результате которых на территории Украины погибли российские генералы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли Украине "конкретную информацию для целеуказания" на крейсер "Москва". Согласно заявлению Кирби, решение об обстреле флагмана Черноморского флота ВМФ России в середине апреля украинские военные приняли сами, США об этом решении заранее не знали.

Некоторые представители администрации президента США выразили обеспокоенность в связи с тем, что такие публичные разоблачения могут привести к эскалации конфликта, спровоцировав президента России Владимира Путина, а также могут снизить эффективность обмена разведданными США с Украиной/