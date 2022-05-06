Белый дом: Конференция лидеров G7 намеренно созвана перед Днем победы в России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, что время видеоконференции лидеров G7 накануне Дня Победы в России выбрано намеренно.

"Я думаю, что ни для кого не должно быть упущено значение того, когда, по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня Победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день, как день, когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает", — сказала Псаки.

Некоторые официальные лица США и Запада считают, в этот день что Путин может официально объявить войну Украине и полностью мобилизовать свои резервные силы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Эта встреча и разговор в воскресенье — это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство требует работы, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез", - добавила Псаки.

Видеоконференция лидеров G7 состоится в воскресенье, 8 мая, к ней по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.