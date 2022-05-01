Оппозиция Армении объявила о «масштабных акциях неповиновения» со 2 мая

Оппозиция Армении со 2 мая начнет «масштабные акции гражданского неповиновения», заявил вице-спикер парламента, депутат фракции «Армения», лидер Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян.

Он призвал граждан устраивать забастовки и перекрывать дороги, передает РБК.

1 мая в Ереване на площади Франции прошел митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. По словам Сагателяна, 1 мая стало «историческим днем, днем начала пробуждения армянского народа, единства, консолидации, выправления спины и достижения победы».

На площади митингующие поставили палатки и построили баррикады из мусорных баков, полиция пыталась им помешать.

Накануне Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предупредила, что в связи с митингами оппозиции «существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков», и призвала граждан «не поддаваться на возможные провокации, проявлять высокую гражданскую ответственность».

Митинги протеста против Пашиняна проходят в стране с середины апреля. Поводом для них стали слова премьера о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха, которые оппозиция расценила как готовность власти признать регион в составе Азербайджана. Пашинян отверг обвинения в намерении «сдать» Карабах.